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Бухгалтерский учет
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Минфин обновит акт о результатах инвентаризации для госучреждений

Новую редакцию формы и поправки в методические указания планируют применять с 1 января 2027.

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Минфин внесет изменения в унифицированные формы электронных документов бухучета, применяемых государственными и муниципальными учреждениями.

Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА 16 сентября 2026 года.

Форму применяют при ведении бюджетного учета и бухучета государственных и муниципальных учреждений. Унифицированные формы электронных бухгалтерских документов утверждены приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н.

Минфин подготовил новую редакцию «Акта о результатах инвентаризации (форма 0510463)», а также поправки в Методические указания по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухучета при ведении бюджетного учета, бухучета государственных (муниципальных) учреждений.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.

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P
pavel14
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