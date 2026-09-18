Минфин обновит акт о результатах инвентаризации для госучреждений
Новую редакцию формы и поправки в методические указания планируют применять с 1 января 2027.
Минфин внесет изменения в унифицированные формы электронных документов бухучета, применяемых государственными и муниципальными учреждениями.
Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА 16 сентября 2026 года.
Форму применяют при ведении бюджетного учета и бухучета государственных и муниципальных учреждений. Унифицированные формы электронных бухгалтерских документов утверждены приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н.
Минфин подготовил новую редакцию «Акта о результатах инвентаризации (форма 0510463)», а также поправки в Методические указания по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухучета при ведении бюджетного учета, бухучета государственных (муниципальных) учреждений.
Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.
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