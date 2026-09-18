Компания согласна с доначислениями по акту проверки: нужно ли подавать уточненку?
Чтобы отправить нужную сумму на ЕНС, нужно дождаться акта со всеми начислениями.
ООО на ОСНО получило акт камеральной налоговой проверки декларации по налогу на прибыль за 2025 год с доначисление налога на прибыль и извещение о времени рассмотрения материалов проверки — на 27 октября 2026 года. Компания согласна с доначислением.
Подать уточненную декларацию или дождаться решения по материалам дела – разъясняет эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
Эксперт Клерка
«Не надо подавать уточненную декларацию. Доначисление налога вы делаете на основании акта. Штраф начисляете на основании решения о привлечении к ответственности, которое будет вынесено после рассмотрения акта (27.10.2026). Можно не ходить, если не будете оспаривать акт.»
Пени будут, если на ЕНС не было суммы в размере доначисленного налога весь период с 28 марта 2026 года (срок уплаты налога за 2025 год). Это предусмотрено ст. 75 НК.
Чтобы отправить нужную сумму на ЕНС, нужно дождаться акта, в котором будут все начисления. По акту делаются начисления в бухучете. Если известна сумма доначислений, то пени можно посчитать и отправить на ЕНС вместе с суммой налога.
На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.