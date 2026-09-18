Депутаты предложили ввести самозапрет на повышение лимита кредитной карты — законопроект 2026

Установить или снять ограничение можно будет через Госуслуги или МФЦ. Банк обязан проверить наличие запрета до увеличения лимита.

Россияне смогут отдельно запрещать банкам повышать лимит по уже выданным кредитным картам, следует из законопроекта фракции «Новые люди», внесенного в Госдуму 17 сентября 206 года.

Поправки предлагается внести в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)».

Сейчас самозапрет распространяется только на заключение новых договоров потребительского кредита. Ограничение на увеличение лимита действующей кредитной карты закон не предусматривает.

Информацию о самозапрете будут передавать в бюро кредитных историй. Если банк увеличит лимит вопреки запрету, он не сможет взыскать долг, возникший из-за расходов сверх прежнего лимита, а также начислить на эту сумму проценты, штрафы и другие платежи.

Авторы инициативы рассчитывают расширить механизм самозапрета без создания новой государственной информационной системы. Мера также должна ограничить рост кредитной задолженности и возможный ущерб при мошенническом доступе к банковскому приложению.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года, но его положения предлагается применять к договорам, заключенным и до, и после этой даты.