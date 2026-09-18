Письмо Минфина: какой датой учесть для налога на прибыль расходы по имущественным налогам

Имущественные налоги включают в расходы в последний день отчетного периода.

Расходы на уплату имущественных налогов и авансов по ним признают на последний день соответствующего отчетного или налогового периода, разъяснил Минфин в письме от 10.08.2026 № 03-03-06/1/69131.

Суммы налогов и сборов относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, на основании ст. 264 НК. При методе начисления их учитывают в том периоде, к которому они относятся, независимо от даты перечисления денег или иной формы оплаты.

Датой расходов по налогам, авансовым платежам, сборам, страховым взносам и другим обязательным платежам считается дата их начисления, независимо от времени фактической выплаты.

Поэтому налог на имущество, транспортный и земельный налоги, начисленные в установленном порядке, уменьшают базу по налогу на прибыль в последний день отчетного или налогового периода.