Бизнес предложил послабления за инвестиции в защиту предприятий

Правительство обсудило господдержку компаний, которые защищают объекты от воздушных угроз или уже пострадали от атак беспилотников. Бизнес подготовил предложения по регуляторным и налоговым послаблениям.

Господдержку предприятий предложили связать с их расходами на защиту и восстановление объектов, сообщило правительство по итогам заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Меры могут распространить на компании, которые инвестируют в безопасность или понесли ущерб от атак беспилотников.

Правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать такие издержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Однако эту помощь важно увязывать с подтвержденными вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования и логистики, а также в восстановление пострадавших объектов», — подчеркнул он.

Предпринимательское сообщество уже подготовило предложения по налоговым и регуляторным послаблениям.