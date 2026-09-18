МРОТ в 2027 году может вырасти до 31–32 150 рублей

Официальный размер минимальной зарплаты на 2027 год пока не установлен. В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц.

Федеральный МРОТ в 2027 году может составить от 31 000 до 32 150 рублей, предположил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей», — заявил Сафонов.

Размер МРОТ ежегодно устанавливают федеральным законом с учетом медианной зарплаты за предыдущий год. Он должен составлять не менее 48% от нее и не может быть ниже действующего МРОТ и прожиточного минимума трудоспособного населения.

После повышения работодатели должны будут увеличить выплаты сотрудникам, чья зарплата за полностью отработанный месяц окажется ниже нового минимума. При этом оклад может быть меньше МРОТ, если общая зарплата с предусмотренными выплатами достигает установленного уровня.

Районные коэффициенты, северные надбавки, а также доплаты за сверхурочную и ночную работу начисляют сверх МРОТ.

Минимальная зарплата указывается до удержания НДФЛ. Новый показатель также повлияет на минимальные больничные и пособия по беременности и родам, но точные суммы выплат можно будет рассчитать только после утверждения федерального МРОТ на 2027 год.