Ozon выплатил продавцам 8,2 млрд рублей за утраченные и поврежденные товары

Около 90 тыс. предпринимателей получили первую часть страхового возмещения за товары, которые пострадали при происшествиях на логистических объектах Ozon. Общая сумма выплат достигла 8,2 млрд рублей.

«Ингосстрах» завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, товары которых были повреждены или утрачены при происшествиях на логистических объектах маркетплейса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

Общая сумма перечисленных средств составила 8,2 млрд рублей. Первую часть страхового возмещения получили около 90 тыс. предпринимателей, которые подпадают под условия программы страхования.

Выплаты связаны с происшествиями на логистических объектах Ozon в Чапаевске Самарской области, Махачкале в Дагестане и Энеме в Адыгее.

«„Ингосстрах“ завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса», — рассказали в компании.

В Ozon уточнили, что речь идет о первой части страхового возмещения.