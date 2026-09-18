Стало известно, сколько россиян хотели бы жить на пассивный доход

Финансовую свободу назвали своей целью 57,7% опрошенных. При текущем уровне дохода 37,2% респондентов пока не видят возможности реализовать свои планы.

Значительных финансовых вложений требуют мечты и цели 98% россиян, следует из исследования онлайн-платформы Webbankir. У 54,2% опрошенных таких целей несколько.

Жить на пассивный доход хотели бы 57,7%, отправиться в путешествие — 49,5%, купить автомобиль — 39,5%, квартиру — 34%, загородный дом — 33,4%.

Для реализации своих планов 22,3% респондентов потребуется до 1 млн рублей, 24,4% — от 1 млн до 5 млн, еще 26,1% — от 5 млн до 10 млн. На сумму до 50 млн рублей рассчитывают 17,4%, свыше 50 млн — 9,8%.

Регулярно откладывать деньги для достижения цели намерены 57,7% опрошенных, сменить работу или сферу деятельности — 45,4%, контролировать расходы — 43,2%. Повысить зарплату планируют 35,3%, инвестировать — 33,1%, взять кредит — 13%.

Основным инструментом накоплений 64,7% респондентов назвали накопительный счет. Депозиты выбрали 29%, ценные бумаги — 18,2%, доход от недвижимости — 14,1%. Достичь цели за один-два года рассчитывают 8,4% опрошенных, за пять лет — 22,1%. В опросе, проведенном в сентябре 2026 года, участвовали 2,2 тыс. россиян.