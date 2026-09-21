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Налоги, взносы, пошлины
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Для электромобилей могут отменить утильсбор и снизить НДС

НДС на электромобили российского производства предлагают установить на уровне 10%. Меры должны снизить конечную стоимость машин и поддержать отечественные заводы.

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Сенатор Айрат Гибатдинов предложил отменить утильсбор для электромобилей.

Сейчас сбор на электромобили и гибриды рассчитывают с учетом мощности электродвигателя.

Одновременно для произведенных в России электромобилей предлагается снизить ставку НДС до 10%.

«Это позволит уменьшить конечную стоимость машин и одновременно даст дополнительный стимул для развития отечественного производства», — пояснил сенатор.

По словам Гибатдинова, покупатели отказываются от электромобилей из-за высокой цены и нехватки зарядной инфраструктуры. Бизнес, в свою очередь, не спешит развивать сеть зарядных станций из-за ограниченного спроса.

Снижение стоимости российских электромобилей должно увеличить спрос, а также поддержать производство машин и комплектующих. Сейчас отечественные предприятия наращивают выпуск электромобилей и уровень их локализации.

Автор
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