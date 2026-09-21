Маркетплейсам хотят запретить повышенные комиссии для российских продавцов

Маркетплейсам могут запретить устанавливать для российских продавцов более высокое вознаграждение за аналогичные услуги, следует из законопроекта Минэкономразвития на портале нормативных актов. Ограничение затронет российские юрлица, ИП и физлиц на НПД.
Операторов также обяжут проверять сведения в карточках товаров как до публикации, так и после их размещения. Карточки с некорректной информацией не должны быть доступны пользователям.
Оператор платформы будет указывать в договоре с владельцем ПВЗ срок перечисления денег – не более 30 календарных дней с даты продажи товара, выполнения работы либо оказания услуги.
Владелец ПВЗ и оператор сможет принять товар к возврату от покупателя при условии предварительного уведомления продавца. Согласие понадобится и для возврата качественного товара. В этом случае продавец может принять возврат или отказаться в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления. Отсутствие ответа в срок будет считаться согласием.
Кроме того, в КоАП установят ответственность за манипуляции с ценами продавцов. Оператора оштрафуют, если он изменит положение карточки товара в поисковой выдаче из-за отказа партнера снижать цену за счет площадки.
Новый закон может вступить в силу с 1 марта 2027 года.