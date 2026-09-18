Песков: активы Auchan и Nestle в России могут передать под внешнее управление

Других решений в отношении российских активов компаний пока не принимали.

В отношении активов Auchan и Nestle в России сейчас обсуждается только введение внешнего управления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось», — уточнил представитель Кремля.

Одним из факторов передачи активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle в РФ во временное управление было то, что речь идет о недружественных странах, добавил он.

При этом Компания «Л.Е.В. Менеджмент» была выбрана в качестве временного управляющего активами компаний, так как наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам, заявил Песков.