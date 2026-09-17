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«Ашан», «Лемана ПРО» и Nestlé передали во временное управление компании с капиталом 15 тысяч рублей

Активы «Ашана», «Лемана ПРО» и Nestlé получила в управление «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 тысяч рублей. В 2025 году компания показала нулевую выручку и убыток 15 тысяч рублей.

2 открытия

Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче российских активов «Ашана», Nestlé и «Лемана ПРО» — бывшей «Леруа Мерлен» — во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Компания также получила в управление активы логистических групп FM Logistics и Bati Logistics, сообщает «Интерфакс».

Решение затрагивает ООО «Ашан», ООО «Ле Монлид», работающее под брендом «Лемана ПРО», а также компании «Нестле Россия» и «Нестле Кубань».

«Л.Е.В. Менеджмент» зарегистрирована в Москве 16 октября 2024 года. Уставный капитал составляет 15 тысяч рублей, основной вид деятельности — консультирование по вопросам бизнеса и управления. Среднесписочная численность за 2025 год — один человек. С 10 сентября 2026 года генеральным директором указан Андрей Краюшкин. Эти сведения приведены в карточке компании Xfirm.

По данным «Фонтанки», выручка компании за 2025 год была нулевой, чистый убыток составил 15 тысяч рублей.

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Ирина Иванова
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