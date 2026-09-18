Консультант + мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Читать 1 мин

Лицензия на ПО по ключу доступа — эксперт объясняет, какой счет использовать в 1С

Лицензию на ПО можно передать покупателю без коробки — например, отправить ключ активации по e-mail. Отсутствие коробки не запрещает использовать счет 41, а сам электронный ключ не требует отдельного счета в 1С.

208 просмотров13 открытий

Проводки зависят от того, что именно делает компания: перепродает лицензию, выдает ключ к собственному ПО, продает ПО в рамках непрофильной операции, или выступает посредником. 

Вышел экспертный разбор «Лицензия на ПО по ключу доступа: как учесть в 1С», который поясняет подробнее: 

  • какой порядок действий и счет выбрать в каждой ситуации;

  • как принять электронный ключ к учету;

  • как передать ключ покупателю;

  • когда счет 41 не подходит;

  • какие проводки использовать;

  • почему порядок учета НДС нужно проверить отдельно.

Это продолжение разбора «Как учесть покупку лицензионного ПО в 1С: НМА или расходы, роялти или паушальный платеж», который также написан по заказу подписчицы Клерк.Системы. Если у вас есть тема для разбора, предложить ее можно здесь

Акция 6+3. Три месяца Клерк.Системы в подарок, если купите подписку на полгода. Забрать подарок здесь

Автор
Павел Новопруцкий
Первичные документы

Акт подписан, но документы противоречат друг другу. Что написать руководителю

Разбор типичной ситуации перед окончательным расчетом: договор на 100 единиц, акт на 60 и отметка «исполнено полностью».

1.2K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка