Лицензия на ПО по ключу доступа — эксперт объясняет, какой счет использовать в 1С
Лицензию на ПО можно передать покупателю без коробки — например, отправить ключ активации по e-mail. Отсутствие коробки не запрещает использовать счет 41, а сам электронный ключ не требует отдельного счета в 1С.
Проводки зависят от того, что именно делает компания: перепродает лицензию, выдает ключ к собственному ПО, продает ПО в рамках непрофильной операции, или выступает посредником.
Вышел экспертный разбор «Лицензия на ПО по ключу доступа: как учесть в 1С», который поясняет подробнее:
какой порядок действий и счет выбрать в каждой ситуации;
как принять электронный ключ к учету;
как передать ключ покупателю;
когда счет 41 не подходит;
какие проводки использовать;
почему порядок учета НДС нужно проверить отдельно.
Это продолжение разбора «Как учесть покупку лицензионного ПО в 1С: НМА или расходы, роялти или паушальный платеж», который также написан по заказу подписчицы Клерк.Системы. Если у вас есть тема для разбора, предложить ее можно здесь.
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