Совместные закупки предложили проводить через промышленные платформы — законопроект 2026

В России могут провести трехлетний эксперимент по кооперационным закупкам. Их планируют выделить в отдельный неконкурентный способ закупки.

Трехлетний эксперимент по проведению совместных закупок через промышленные кооперационные платформы предложил запустить зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы 18 сентября 2027 года.

Заказчики смогут размещать задания на специальных платформах. Оператор будет сопоставлять предложения предприятий и при необходимости формировать кооперационную цепочку для выполнения заказа.

Платформы смогут распределять между участниками отдельные операции или производственные объемы, создавать кооперационные цепочки и организовывать работу через интегратора. Ожидается, что механизм ускорит поиск исполнителей, повысит загрузку производственных мощностей и упростит участие малого и среднего бизнеса в производственных цепочках.

По итогам эксперимента планируется оценить влияние нового механизма на производительность труда, сроки, стоимость и качество выполнения заказов.

Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования, кроме отдельных положений.