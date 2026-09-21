6+3 мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Субсидии для бизнеса
Читать 1 мин

Минцифры хочет выделить субсидии и гранты на создание датасетов для обучения ИИ

Власти и бизнес обсуждают субсидии или гранты на формирование качественных наборов данных. Их планируют использовать для обучения больших фундаментальных моделей.

412 просмотров19 открытий
1

Затраты на создание датасетов для искусственного интеллекта могут частично покрывать за счет субсидий или грантов. Предложение обсудили представители бизнеса, госкорпораций и правительства на заседании рабочей группы «Меры поддержки ИИ».

Поддержка должна помочь сформировать качественные русскоязычные и отраслевые наборы данных для научных и исследовательских центров. Предполагается, что одни и те же датасеты смогут использовать несколько исследовательских команд. Об этом пишет «Коммерсант».

Это позволит сократить дублирование затрат и случаи повторного использования данных, пояснил источник издания. Минцифры и бизнес должны согласовать финансовые меры поддержки до 30 сентября 2026 года.

Общий объем господдержки ИИ в России оценили примерно в 71,7 млрд рублей. Помимо датасетов власти также обсуждают льготное финансирование серверов и вычислительных мощностей для обучения нейросетей.

Автор
Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни. 

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
1
2.2K
fkmrf123
Комментарии
1
ГлавнаяПодписка