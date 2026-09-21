Минцифры хочет выделить субсидии и гранты на создание датасетов для обучения ИИ

Власти и бизнес обсуждают субсидии или гранты на формирование качественных наборов данных. Их планируют использовать для обучения больших фундаментальных моделей.

Затраты на создание датасетов для искусственного интеллекта могут частично покрывать за счет субсидий или грантов. Предложение обсудили представители бизнеса, госкорпораций и правительства на заседании рабочей группы «Меры поддержки ИИ».

Поддержка должна помочь сформировать качественные русскоязычные и отраслевые наборы данных для научных и исследовательских центров. Предполагается, что одни и те же датасеты смогут использовать несколько исследовательских команд. Об этом пишет «Коммерсант».

Это позволит сократить дублирование затрат и случаи повторного использования данных, пояснил источник издания. Минцифры и бизнес должны согласовать финансовые меры поддержки до 30 сентября 2026 года.

Общий объем господдержки ИИ в России оценили примерно в 71,7 млрд рублей. Помимо датасетов власти также обсуждают льготное финансирование серверов и вычислительных мощностей для обучения нейросетей.