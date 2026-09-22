Законопроект: долю в квартире должника по алиментам предложили передавать ребенку

Суд сможет передать ребенку долю родителя в квартире в счет долга по алиментам. Для этого должны одновременно выполняться несколько условий.

Долю родителя-должника в квартире предложили передавать ребенку в счет погашения алиментной задолженности. Законопроект внесла в Госдуму 18 сентября 2026 года группа депутатов КПРФ во главе с председателем Комитета по защите семьи Ниной Останиной.

Суд сможет применить этот механизм, если должник добровольно не проживает в спорном жилье непрерывно свыше одного года и более шести месяцев не оплачивает ЖКУ. Еще одно условие — сумма задолженности должна быть сопоставима со стоимостью доли.

Сейчас взысканию доли может препятствовать исполнительский иммунитет, предусмотренный ГПК. Авторы инициативы предлагают передавать недвижимость самому ребенку, а не второму родителю, чтобы исключить риск личного обогащения бывшего супруга.

Если стоимость доли превысит размер долга, разницу зачтут в счет будущих алиментных платежей. Если доля стоит меньше, оставшуюся задолженность продолжат взыскивать в общем порядке.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.