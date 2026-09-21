Работодатели резко нарастили спрос на стратегов и строителей

За последний год компании заметно увеличили число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для специалистов строительных профессий.

С августа 2025 года по август 2026 года количество вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175%. Число предложений для маляров, штукатуров и отделочников увеличилось на 118%.

Также работодатели стали чаще искать электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков. Спрос на таких специалистов за год вырос на 57%. Количество вакансий для машинистов увеличилось на 56%. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные hh.ru.

В число профессий с наиболее заметным ростом спроса также вошли автослесари, автомеханики, водители, экспедиторы, монтажники, руководители филиалов и продавцы-консультанты.