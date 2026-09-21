Поступил звонок с уведомлением о кредите — в МВД рассказали, что с ним делать

Россиянам посоветовали сразу прерывать разговоры с неизвестными, которые сообщают об оформленном кредите или угрозе банковским счетам. Такие звонки совершают мошенники.

В МВД рассказали, что аферисты нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков или операторов связи. Основная цель таких звонков — заставить человека выполнять указания злоумышленников или передать им деньги.

Правоохранители рекомендуют не продолжать подобные разговоры и немедленно класть трубку при сообщениях о якобы оформленном на человека кредите или попытках похитить средства со счета.

«Вам на телефон позвонил сотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что Ваши банковские счета под угрозой или на Вас кто-то пытается взять кредит. Это обман, немедленно прекратите разговор», — сказали в МВД.

Мошенники используют схемы с ложными звонками от имени сотрудников госорганов, банков и операторов связи, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным.