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Кредитование и поручительство
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Поступил звонок с уведомлением о кредите — в МВД рассказали, что с ним делать

Россиянам посоветовали сразу прерывать разговоры с неизвестными, которые сообщают об оформленном кредите или угрозе банковским счетам. Такие звонки совершают мошенники.

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В МВД рассказали, что аферисты нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков или операторов связи. Основная цель таких звонков — заставить человека выполнять указания злоумышленников или передать им деньги.

Правоохранители рекомендуют не продолжать подобные разговоры и немедленно класть трубку при сообщениях о якобы оформленном на человека кредите или попытках похитить средства со счета.

«Вам на телефон позвонил сотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что Ваши банковские счета под угрозой или на Вас кто-то пытается взять кредит. Это обман, немедленно прекратите разговор», — сказали в МВД.

Мошенники используют схемы с ложными звонками от имени сотрудников госорганов, банков и операторов связи, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным.

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