Суд подтвердил право ФНС забрать льготы после расторжения договора в СЭЗ

Расторжение соглашения о деятельности в СЭЗ может обернуться многомиллионными доначислениями. Арбитражный суд поддержал ФНС в споре с резидентом особой зоны в Крыму.

Резидент свободной экономической зоны в Крыму не смог оспорить доначисление налога на прибыль после расторжения инвестиционного соглашения. Суд подтвердил, что в таком случае компания должна пересчитать налог без льгот за весь период действия проекта.

31 июля 2026 года Арбитражный суд Центрального округа рассмотрел спор между ООО «Крым Шуз» и налоговыми органами. Компания участвовала в свободной экономической зоне Крыма и применяла пониженные ставки по налогу на прибыль в рамках инвестиционного проекта по строительству обувной фабрики в Евпатории.

Ранее суд расторг договор об условиях деятельности в СЭЗ из-за нарушения инвестором обязательств по объему капитальных вложений и созданию рабочих мест. После этого инспекция доначислила компании 6,9 млн рублей налога на прибыль за 2015–2018 годы и штраф 345,1 тыс. рублей. Об этом сказано в постановлении АС Центрального округа от 31 июля 2026 г. N А83-15828/2025.

Суды трех инстанций поддержали позицию налогового органа. Они указали, что после расторжения договора участник СЭЗ обязан представить уточненные декларации и пересчитать налог на прибыль без учета льготных ставок за весь период реализации инвестиционного проекта с момента их применения.

Суд также отклонил доводы компании о том, что изменения законодательства не должны применяться к прошлым периодам. В постановлении отмечено, что восстановление налога не создает нового налогового бремени, а выступает последствием неисполнения обязательств по соглашению о деятельности в СЭЗ.