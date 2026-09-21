Из заместителей в гендиректора: как правильно оформить трудовой договор с новым руководителем компании

Гендиректор компании увольняется. По решению собственников гендиректором назначают человека, работавшего заместителем генерального директора.

Как правильно оформить трудовой договор с гендиректором – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В решении единственного участника (или протоколе общего собрания) смену руководства нужно зафиксировать двумя отдельными пунктами:

Пример формулировки в решении:

1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества [ФИО прежнего директора] «___» ________ 2026 года в связи с увольнением по собственному желанию (или: в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон).

2. Назначить на должность Генерального директора Общества [ФИО заместителя] с «___» ________ 2026 года сроком на [указать срок из устава, например: 5 лет] в соответствии с Уставом Общества.