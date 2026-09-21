Из заместителей в гендиректора: как правильно оформить трудовой договор с новым руководителем компании
Эксперт рассказала, как безопаснее всего назначить замдиректора на должность генерального.
Гендиректор компании увольняется. По решению собственников гендиректором назначают человека, работавшего заместителем генерального директора.
Как правильно оформить трудовой договор с гендиректором – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
В решении единственного участника (или протоколе общего собрания) смену руководства нужно зафиксировать двумя отдельными пунктами:
сначала прекратить полномочия действующего директора;
затем избрать на должность нового.
Пример формулировки в решении:
1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества [ФИО прежнего директора] «___» ________ 2026 года в связи с увольнением по собственному желанию (или: в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон).
2. Назначить на должность Генерального директора Общества [ФИО заместителя] с «___» ________ 2026 года сроком на [указать срок из устава, например: 5 лет] в соответствии с Уставом Общества.
Переход заместителя генерального директора на должность генерального директора закон допускает оформлять обоими способами – с помощью кадрового перевода или через увольнение и последующий прием.
Наиболее безопасно и корректно – оформить увольнение и новый прием.
«Основной риск при оформлении заместителя через кадровый перевод – если договор заместителя был бессрочным. Законно изменить такой договор на срочный через допсоглашение, это вызывает споры с ГИТ.»
На вопрос эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.
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