Объем платежей в бюджет через СБП достиг 25 млрд рублей

За год через Систему быстрых платежей провели около 6 млн бюджетных платежей. Их объем вырос почти в три раза.

Объем платежей в бюджет через СБП за последний год достиг 25 млрд рублей, сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова на Московском финансовом форуме. Количество операций составило около 6 млн.

«Платежи в бюджет через СБП — тоже один из элементов пополнения бюджета… Таких платежей за последний год практически около 6 миллионов транзакций на общую сумму 25 миллиардов рублей», — сказала Кахруманова.

Крупнейшие банки с 1 апреля 2027 года будут обязаны предоставить клиентам возможность платить государству через СБП, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября. Некоторые кредитные организации уже оказывают такую услугу добровольно.

Оплата должна быть доступна на порталах государственных и муниципальных услуг, сайтах профильных ведомств и в местах обслуживания бюджетными организациями. Для физлиц такие платежи бесплатны, банки также не платят комиссию регулятору.