ИП могут не платить фиксированные взносы в отпуске по уходу за ребенком, но есть условия
Освобождение действует до достижения ребенком полутора лет, если предприниматель полностью приостановил деятельность и подал заявление в налоговую.
ИП могут не платить фиксированные страховые взносы за период ухода за ребенком до полутора лет, напомнили в УФНС по Республике Татарстан. Льгота распространяется только на обязательные ежегодные платежи ИП, которые не зависят от ведения деятельности и получения дохода.
Освобождение носит заявительный характер. Для его получения предпринимателю нужно подать в территориальный налоговый орган заявление по форме КНД 1150081 и приложить свидетельство о рождении ребенка.
Сам факт рождения ребенка не прекращает начисление страховых взносов автоматически, подчеркнули налоговики.
Налоговая предоставит освобождение только при наличии заявления и подтверждении того, что в соответствующий период ИП не вел предпринимательскую деятельность.
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