Маркетплейс выставил документы на закрытую компанию: что делать с НДС и счетами-фактурами после присоединения?

Если площадка выставила счета-фактуры на присоединенную компанию, их нельзя включать в декларацию.

Компания на ОСНО провела реорганизацию юрлица (компании 1) в форме присоединения к нему другого юрлица. (компании 2) 21 августа 2026 года.

Но договора по маркетплейсам у компании 2 не были закрыты.

Что делать с отчетами, документами от маркетплейсов и счетами-фактурами по продажам юрлицам после 21 августа – разъяснили в сервисе «Клерк.Консультации».

Присоединение – процедура, в результате которой одно или несколько ООО прекращают свою деятельность, а их права и обязанности переходят к другому обществу на основании универсального правопреемства (п. 2 ст. 58 ГК, п. 1 ст. 53 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ об ООО).

Таким образом Компания 1 стала правопреемником Компании 2 и проводит отчеты и документы, выставленные на компанию 2 в своем учете как свои документы.

Но выставлять счета-фактуры после присоединения от уже несуществующей компании было нельзя.

Включить их в декларацию за присоединенную компанию, которую будет сдавать компания 1, нельзя. И в декларацию правопреемника их включить нельзя – там реквизиты уже несуществующей фирмы.

Надежда Камышева «Единственный вариант, который я вижу, пытаться связаться с покупателями и заменять им счета-фактуры. Ведь у них тоже будут проблемы если они будут брать НДС к вычету или принимать их в расходы.»

Хотя счета от несуществующей компании выставлял маркетплейс, он ничего переделывать не будет.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.