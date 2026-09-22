В стройотрасли введут правила формирования рыночных зарплат

Минстрой и ФНС готовят акт правительства для повышения прозрачности зарплат и налогообложения в строительстве и ЖКХ. Документ также позволит формировать отраслевые зарплаты.

Правила начисления зарплат и формирования налоговой базы в строительстве и ЖКХ планируют изменить. Об этом рассказал первый замглавы Минстроя Александр Ломакин на Московском финансовом форуме. Проект нормативного правового акта разрабатывают Минстрой и ФНС.

Документ предусматривает сбор верифицированной информации о начислении зарплаты и формировании налоговой базы. Кроме того, власти намерены установить правила расчета оплаты труда с учетом рыночной стоимости работ.

«Важно повысить прозрачность и объективность формирования заработной платы и системы налогообложения», — сказал Александр Ломакин.

Обеление строительной отрасли и ЖКХ входит в число ключевых задач Минстроя. В строительстве и ЖКХ задействованы почти 13 млн человек. По итогам 2025 года общий объем выполненных работ составил около 19 трлн рублей.