«Красиво, но недостоверно»: юрист протестировала ИИ в праве и предупредила о рисках его внедрения в судах

Цель использовать ИИ в 95% судов к 2030 году отражает тренд на цифровизацию правосудия, но с важной оговоркой: речь идет о вспомогательных, а не о правоприменительных функциях, разъяснила «Клерку» практикующий юрист, партнер юридической компании «Джей Си» Елена Васильева.

В первую очередь ИИ должен разгрузить аппарат суда от выполнения рутинных операций – составления протоколов судебных заседаний, определений о назначении дела к рассмотрению и т.д. В российском законодательстве и концепции ВС прямо закреплено, что итоговое суждение не может быть делегировано алгоритму. Это означает, что принимать решение за судью, ИИ не сможет.

Для поиска документов, работы с базами данных, анализа больших массивов информации, возможно также подготовки черновиков и шаблонов ИИ вполне может стать эффективным и востребованным инструментом.

«Мы в компании ради эксперимента отправляем в ИИ юридические запросы. Конечно, используем не реальные кейсы, а какие-то общеизвестные случаи, ответ на которые очевиден. Но даже в этом случае ИИ часто выдает красивую, но недостоверную информацию. Самые частые ошибки – это неверно указанные статьи закона и неверно сделанные выводы», — рассказала Васильева.

Если ИИ будет активно внедрен в судебную практику, каждый запрос, каждую ссылку на норму или прецедент, сгенерированные ИИ, нужно будет проверять в авторитетных базах, подчеркнула она.

Причем для работы понадобятся нейросети, специально обученные под российское законодательство и российскую практику, работающие в защищенном контуре. И, конечно, важно понимать, что даже за ошибку ИИ ответственность несет человек – судья или его помощник.