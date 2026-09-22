Юрист: коммерческую тайну и личные данные нельзя доверять обычным нейросетям в суде

Эксперт перечислила дела, где ИИ заменит рутину в судах.

Обеспечение конфиденциальности при использовании ИИ в судебной практике – один из главных рисков.

Судебные дела содержат коммерческую тайну, персональные данные, сведения о частной жизни. Загрузка таких данных в публичные нейросети недопустима – это нарушение закона о персональных данных и режима тайны, пояснила юрист, партнер юридической компании «Джей Си» Елена Васильева.

Для обеспечения конфиденциальности подойдут только суверенные, изолированные системы, развернутые под контролем государства и не зависящие от внешних юрисдикций. В России уже пилотируются четыре большие языковые модели, обученные на правовых позициях ВС, сообщила эксперт.

Одна из заявленных целей внедрения ИИ – добиться единообразия судебной практики, исключить логические противоречия и повысить предсказуемость правосудия. Система, обученная на практикообразующих решениях ВС, будет подсвечивать судьям релевантные позиции, снижая риск произвольных отклонений. Однако окончательная оценка противоречий и выбор применимой позиции остаются за судьей.

Европейские руководства для судов предусматривают обязанность сторон и адвокатов отмечать использование ИИ при подготовке процессуальных документов, а для судов – обеспечивать прозрачность использования алгоритмов. В российской концепции также закреплен принцип «право сторон знать основания принятого решения».

Оспаривание решений на основании того, что «ИИ неверно интерпретировал материалы дела», недопустимо, поскольку итоговое суждение всегда остается за человеком. Но если доказано, что судья слепо положился на ошибочный вывод алгоритма без его проверки, это может стать основанием для пересмотра в рамках общих процессуальных норм, считает юрист.

ИИ применим не в любых делах, добавила Васильева. Применим в качестве вспомогательного инструмента:

административные и типовые дела, как, например, взыскание задолженности, налоговые споры по формальным основаниям, дела с большим объемом однотипных документов;

оформление и отмена судебных приказов;

подбор релевантной практики, систематизация доказательств, подготовка шаблонов и черновиков.

Но ИИ противопоказан или требует крайней осторожности для таких дел: