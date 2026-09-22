Консультант + мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Налоги, взносы, пошлины
Читать 1 мин

📅 25 сентября 2026 – срок сдачи налоговой отчетности

Отчетность и уведомления по НДФЛ и страховым взносам необходимо представить 25 сентября 2026 года. Основные платежи нужно перечислить не позднее 28 сентября.

107 просмотров26 открытий

Налоговики напомнили о сроках представления налоговой отчетности и уплаты налогов в сентябре 2026 года

До 25 сентября 2026 года отправляют такую отчетность:

  • декларацию по налогу на прибыль за 8 месяцев (код периода «42»);

  • персонифицированные сведения о физических лицах за август 2026 года.

Также не позднее 25 сентября 2026 года представляется уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов:

  • по НДФЛ налоговым агентом с выплат работникам, произведенных с 1 сентября по 22 сентября. В качестве отчетного периода необходимо указать – «33/03»;

  • по страховым взносам за август 2026 года.

По НДФЛ за период с 23 по 30 сентября, уведомление представляется не позднее 3 октября 2026 года, отчетный период — «33/13». Срок уплаты – не позднее 5 октября 2026 года.

Не позднее 28 сентября 2026 года необходимо заплатить:

  • третий авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за 3 квартал;

  • страховые взносы за август 2026 года;

  • НДФЛ, удержанный с выплат с 01 по 22 сентября;

  • 1/3 суммы НДС за 2 квартал.

Чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности и уплаты налогов – смотрите бухгалтерский календарь на «Клерке».

На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» научитесь выявлять налоговые риски, оценивать последствия решений, находить законные способы оптимизации, готовить рекомендации и документы, сопровождать проверки и обосновывать позицию компании перед ФНС. 

Навыки отрабатываются на практикумах, деловых играх и интерактивных тренажерах, в программе есть рабочие чек-листы и шаблоны документов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Цена со скидкой 22%: 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.
Записаться

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

18.3K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка