📅 25 сентября 2026 – срок сдачи налоговой отчетности

Отчетность и уведомления по НДФЛ и страховым взносам необходимо представить 25 сентября 2026 года. Основные платежи нужно перечислить не позднее 28 сентября.

Налоговики напомнили о сроках представления налоговой отчетности и уплаты налогов в сентябре 2026 года

До 25 сентября 2026 года отправляют такую отчетность:

декларацию по налогу на прибыль за 8 месяцев (код периода «42»);

персонифицированные сведения о физических лицах за август 2026 года.

Также не позднее 25 сентября 2026 года представляется уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов:

по НДФЛ налоговым агентом с выплат работникам, произведенных с 1 сентября по 22 сентября. В качестве отчетного периода необходимо указать – «33/03»;

по страховым взносам за август 2026 года.

По НДФЛ за период с 23 по 30 сентября, уведомление представляется не позднее 3 октября 2026 года, отчетный период — «33/13». Срок уплаты – не позднее 5 октября 2026 года.

Не позднее 28 сентября 2026 года необходимо заплатить:

третий авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за 3 квартал;

страховые взносы за август 2026 года;

НДФЛ, удержанный с выплат с 01 по 22 сентября;

1/3 суммы НДС за 2 квартал.

Чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности и уплаты налогов – смотрите бухгалтерский календарь на «Клерке».