Взлом банковского приложения может стать основанием для возврата украденных денег

При решении о возврате украденных денег могут учитывать не только действия клиента, но и способность банка распознать атаку. Важными станут признаки заражения устройства и нетипичное поведение в банковском приложении.

Мошенники всё чаще получают удаленный доступ к смартфону и совершают операции внутри легитимного банковского приложения клиента. Из-за этого перевод внешне может выглядеть обычным: используется знакомое устройство, действующая сессия и корректные данные авторизации. Об этом «Клерку» рассказал заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

По его словам, банкам необходимо анализировать не только сам перевод, но и происходящее с устройством до и во время операции. На атаку могут указывать вредоносное ПО, удаленный доступ, резкое изменение привычного поведения клиента и другие признаки компрометации.

С 2026 года наличие на устройстве факторов риска, в том числе вредоносного ПО, входит в критерии мошеннических переводов ЦБ.

«Если человек сам установил вредоносное приложение, это не должно автоматически означать, что дальше вся ответственность лежит только на нем», — считает Агабаев.

При рассмотрении вопроса о возврате денег значение может иметь весь сценарий операции: насколько сумма и время перевода отличаются от привычных, новый ли получатель, менялись ли настройки или номер телефона, были ли признаки удаленного доступа и какие сигналы зафиксировал банк.

По словам эксперта, банки располагают информацией об обычном поведении клиента, его устройстве, получателе и последовательности действий. Поэтому одним из ключевых вопросов становится то, мог ли банк обнаружить признаки атаки и как он на них отреагировал.

Для клиентов правила безопасности при этом не меняются. Агабаев рекомендует не устанавливать приложения и файлы из непроверенных источников и не предоставлять посторонним удаленный доступ к смартфону. Вредоносное ПО может позволить мошенникам читать SMS и управлять функциями устройства.