Мишустин: в 2025 году налоговым вычетом воспользовались 190 тысяч человек

Россияне получили около 7 млрд рублей налоговых вычетов в 2025 году, после того как правила оформления стали проще, а у работодателей появились новые налоговые стимулы.

В обращении к Московскому финансовому форуму премьер-министр Михаил Мишустин привел статистику по налоговым вычетам за прошлый год. Он отметил, что россияне получили около 7 млрд рублей благодаря упрощенным правилам оформления.

В 2025 году условия получения вычетов упростили. По его словам, работодатели получили право снижать налог на прибыль и страховые взносы, если помогают сотрудникам увеличивать суммы по договорам долгосрочных сбережений. Вычетами воспользовались порядка 190 тыс. человек.

«Для граждан в прошлом году были упрощены условия получения налогового вычета. А работодатели теперь могут снижать налог на прибыль и страховые взносы, если помогают своим сотрудникам увеличивать суммы по договорам долгосрочных сбережений», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее правительство сообщало о расширении инструментов долгосрочных сбережений и мерах, которые стимулируют участие работников в таких программах.