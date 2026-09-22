Минтруд: осталось 9 дней до окончания приема заявлений на семейную выплату

По заявлению сумму НДФЛ за 2025 год пересчитают по ставке 6%, а разницу СФР выплатит единым платежом.

30 сентября 2026 года заканчивается прием заявлений на ежегодную семейную выплату, напомнил Минтруд.

Выплату могут получить семьи, у которых:

двое и более детей до 18 лет (или до 23 при очном обучении);

среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека за 2025 год;

имущество соответствует установленным критериям.

Размер выплаты рассчитают от суммы НДФЛ с доходов от трудовой (зарплата, выплаты по временной нетрудоспособности) и предпринимательской деятельности.

По заявлению сумму налога за 2025 год пересчитают по ставке 6%, а разницу СФР выплатит единым платежом.

Заявление можно подать на Госуслугах, в СФР или МФЦ.