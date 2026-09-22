ФНС разошлет физлицам 69,9 млн налоговых уведомлений

Уведомления за 2025 год направят до 10 октября 2026 года.

Массовая рассылка уведомлений об уплате транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ уже началась, сообщила ФНС. Более 90% документов поступят в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и Госуслуги. Остальным физлицам отправят заказные письма.

Общая сумма начисленных имущественных налогов составила 452,8 млрд рублей. Это на 10% больше показателя 2025 года.

Уведомления получают владельцы транспорта, земельных участков и недвижимости за период владения имуществом в 2025 году.

Документы на сумму не более 300 рублей направляют раз в три года. Уведомления также не получат физлица, которые полностью освобождены от налогов благодаря льготам.

В уведомлении появился единый расчет НДФЛ по всем основаниям из п. 6 ст. 228 НК. Суммы распределены по источникам доходов и группам прогрессивной шкалы ставок.

Уплатить имущественные налоги и НДФЛ нужно не позднее 1 декабря 2026 года.

Для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области срок уплаты продлен на 12 месяцев.