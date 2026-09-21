«КРОССИНВЕСТБАНК» больше не входит в систему страхования вкладов
Из системы страхования вкладов исключили «КРОССИНВЕСТБАНК» после внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации.
Агентство по страхованию вкладов сообщило, что банк «КРОССИНВЕСТБАНК» больше не входит в систему страхования вкладов. Исключение связано с завершением ликвидационных процедур и официальным внесением записи в ЕГРЮЛ.
В АСВ уточнили, что сейчас в системе страхования вкладов участвуют 550 кредитных организаций. Из них 277 банков имеют лицензию на привлечение средств физических лиц, 3 организации утратили такое право, а 270 находятся в стадии ликвидации.
«АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) исключен из реестра банков — участников системы страхования вкладов в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации», — сказано в телеграм-канале АСВ.
Ранее агентство информировало о сокращении числа действующих банков в системе страхования вкладов на фоне продолжающихся ликвидационных процедур в ряде кредитных организаций.
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