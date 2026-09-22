Налоговые поступления в бюджетную систему России за шесть лет выросли вдвое

Речь идет о номинальном росте за 2020–2025 годы. Около половины поступлений обеспечивают добывающая и обрабатывающая промышленность, а также торговля.

Налоговые поступления в российскую бюджетную систему за шесть лет увеличились почти в два раза, следует из доклада АКРА «Смена локомотива: кто тянет налоговый поезд». Рост связан с восстановлением экономики в 2021 году, высокими ценами на сырье в 2021–2023 годах, изменениями налогового законодательства, увеличением госзаказа, улучшением администрирования и инфляцией.

«Примерно 50% поступлений, получаемых от всех регионов, формируют три основные отрасли — добывающая, обрабатывающая и торговля», — указано в докладе.

В 2025 году самая высокая налоговая нагрузка приходится на добычу полезных ископаемых — 40,6%. Далее идут операции с недвижимостью — 23,2% и производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — 18%, в том числе из-за акцизов на алкоголь и табак.

Доля обрабатывающей промышленности в налоговых доходах постепенно увеличивается за счет внутреннего производства, импортозамещения и расширения промышленного выпуска. Это снижает зависимость бюджета от волатильных доходов добывающего сектора. Однако аналитики АКРА пока не считают тенденцию устойчивым структурным сдвигом: при нормализации внешнеэкономических условий она может развернуться.