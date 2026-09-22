Резидентов ОЭЗ предложили штрафовать вместо лишения статуса

Власти хотят смягчить санкции для резидентов ОЭЗ: вместо автоматического лишения статуса за любое нарушение инвесторы сначала получат штраф от 1 до 15 млн рублей.

Минэкономики разработало проект поправок к закону об особых экономических зонах, который меняет порядок досрочного расторжения соглашений с резидентами. Сейчас компания может лишиться статуса за любое существенное нарушение условий — от срыва сроков инвестиций до задержек строительства объектов. Одновременно резидент платит штраф от 150 тыс. до 5 млн рублей плюс сумму всех сэкономленных налогов.

Новый подход предполагает двухэтапную систему наказаний. При первом нарушении существенных условий статус резидента сохраняется, но компания платит фиксированный штраф. Его размер зависит от типа проекта:

технико‑внедренческие — 1 млн рублей;

туристско‑рекреационные и портовые — 5 млн;

проекты технологического суверенитета — 10 млн;

инфраструктура портов и аэропортов — 15 млн.

Лишение статуса резидента будет возможно только при повторных нарушениях или при отступлении от самого предмета соглашения — обещания вести определенный вид деятельности в ОЭЗ. Штрафы за такие случаи сохраняются прежние (от 150 тыс. до 5 млн рублей плюс налоговая составляющая). Средства поступят в бюджет региона, пишет «Коммерсант».

В 2025 году статус резидента ОЭЗ утратили 107 компаний из 1,4 тыс. действующих. В Минэкономики рассчитывают, что новая система повысит дисциплину инвесторов.

Эксперты считают инициативу логичной. Замгендиректора Центра стратегических разработок Татьяна Караваева отмечает, что показатели резидентов напрямую влияют на оценку эффективности ОЭЗ, а инструментов стимулирования сейчас фактически нет.

«В текущих условиях нам кажется важным распространить этот же подход и на управляющие компании. Ассоциация уже обратилась в правительство с инициативой ввести в 2026 году мораторий на штрафные санкции за недостижение показателей эффективности индустриальных парков, при условии подтверждения фактической деятельности управляющей компании по привлечению и сопровождению резидентов», — сказал исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ Михаил Лабудин считает подход сбалансированным, но нужны четкие критерии повторяемости и сроков устранения нарушений, чтобы сохранить жизнеспособные проекты и повысить дисциплину.