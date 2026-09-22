ФНС: банкротство длится почти четыре года и редко спасает бизнес

В ФНС считают банкротство крайне неэффективным инструментом: процедура длится почти четыре года, необеспеченные кредиторы получают около 5% требований, а половина должников не погашает ничего.

Замруководителя ФНС Константин Чекмышев на Московском финансовом форуме рассказал, что банкротство в России остается «хирургией, когда возможна только ампутация», а восстановление платежеспособности компаний происходит лишь в 0,25% случаев.

Банкротство в России остается крайне неэффективным инструментом, заявил заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев на Московском финансовом форуме. По его словам, процедура занимает в среднем 1265 дней — почти четыре года, а необеспеченные кредиторы получают около 5% от требований. Половина должников с нулевым объемом погашений, а средний процент — 18,9%. Об этом пишут «Ведомости».

Чекмышев подчеркнул, что восстановление платежеспособности компаний внутри процедуры банкротства происходит практически никогда. Именно поэтому ФНС ищет альтернативы ликвидации. Банкротство нужно лишь тогда, когда бизнес‑модель несостоятельна и активы потеряны.

При этом он признал, что отсрочки и рассрочки по налогам в узком смысле — скорее потеря для бюджета, но на длинном горизонте они выгоднее. По данным ФНС, 5 тыс. компаний, получивших реструктуризацию за три года, показали суммарную выручку 19 трлн рублей и уплатили 3 трлн рублей налогов. Исполняется 96% рассрочек. Это в основном крупные организации со значительным «шлейфом» поставщиков и подрядчиков.

Зампред Банка России Ольга Полякова отметила, что проблемы заемщиков чаще связаны не с внешними факторами, а с неэффективным управлением денежными потоками и выводом активов. В таких случаях, подчеркнула она, переговоры бессмысленны, и банкротство «точно показано».

ФНС продолжает снижать административные барьеры: с 1 сентября 2026 года служба сама запрашивает банковские справки, а рассрочку можно просить еще до возникновения просрочки.