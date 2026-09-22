Депутат предложил смягчить условия для субсидии на ЖКХ

Получать господдержку смогут семьи, у которых коммунальные платежи превышают 10% совокупного дохода. Сейчас федеральный стандарт составляет 22%.

Максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКХ при назначении субсидии предложили снизить с 22% до 10% дохода семьи. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Предлагаю для получения коммунальных субсидий снизить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату ЖКХ в совокупном доходе семьи с 22% до 10%», — сказал Миронов.

По его словам, изменение сократит коммунальные расходы людей с низкими доходами и защитит их от повышения тарифов.

Сейчас финансовую помощь по федеральному стандарту предоставляют, если расходы семьи на коммунальные услуги превышают 22% ее совокупного дохода. В Москве и Санкт-Петербурге уже действуют более мягкие пороги, и этот подход предложено распространить на всю страну.