Бывший сотрудник скачал клиентскую базу — что делать работодателю

Компании придется доказать не только сам факт скачивания конфиденциальных файлов, но и то, что к ним получил доступ конкретный бывший сотрудник. Защитить информацию как коммерческую тайну проще, если соответствующий режим был введен заранее.

Если бывший сотрудник после увольнения скачал клиентскую базу, финансовые документы или другую конфиденциальную информацию, компании в первую очередь стоит провести внутреннюю проверку. Об этом «Клерку» рассказал аналитик информационной безопасности ИТ-компании УЦСБ Никита Туркин.

Нужно выяснить, каким образом бывший работник сохранил доступ к корпоративным системам, был ли он допущен к конкретным материалам и не помогал ли ему кто-либо из действующих сотрудников.

Отдельное значение имеет режим коммерческой тайны. Недостаточно только издать приказ о его введении: компании нужно определить порядок работы с защищенной информацией, ограничить доступ к ней и урегулировать обязанности сотрудников по ее использованию.

«Мало просто издать приказ о вводе режима коммерческой тайны и собрать со всех уведомления, надо выполнить все требования, указанные в законе», — отметил Туркин.

Если компания обнаружила скачивание информации, важно сразу сохранить цифровые следы. В частности, необходимо подтвердить, что конкретный компьютер или учетная запись были закреплены за сотрудником и посторонний человек не мог воспользоваться его доступом.

Набор доказательств зависит от способа копирования информации. При отправке документов на электронную почту стоит сохранить письмо с корпоративного сервера вместе с данными об отправителе, получателе и вложениях. При загрузке файлов в облако или отправке через мессенджер могут понадобиться сведения DLP-системы.

Если документы копировали на флешку, пригодятся журналы событий операционной системы. При работе с бумажными документами доказательством может стать история операций корпоративного МФУ.

Эксперт также советует запросить у бывшего сотрудника письменные объяснения и зафиксировать результаты внутреннего расследования в заключении служебной проверки. Это поможет компании собрать доказательства того, кто получил доступ к информации и каким способом она покинула корпоративные системы.