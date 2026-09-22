Ошибка в платежке может стоить двойной зарплаты: как работодателю защититься при смене зарплатного банка. Выпуск № 124 подкаста «Налоговое утро»
Автоматическая смена реестра из-за нового зарплатного проекта или утерянное заявление сотрудника о смене реквизитов могут привести к тому, что работодатель будет вынужден заплатить сотруднику дважды.
Разъяснение Роструда четко разделяет ответственность: отношения работника с банком-кредитором и ошибка работодателя в платежных документах — это два разных вопроса.
Если зарплата ушла не туда, куда указал сотрудник в заявлении, долг перед ним остается непогашенным. Как хранить заявления сотрудников и проверять реестры, чтобы избежать повторной выплаты — рассказали в подкасте.
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