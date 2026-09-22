ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Зарплата
Читать 1 мин

Ошибка в платежке может стоить двойной зарплаты: как работодателю защититься при смене зарплатного банка. Выпуск № 124 подкаста «Налоговое утро»

Автоматическая смена реестра из-за нового зарплатного проекта или утерянное заявление сотрудника о смене реквизитов могут привести к тому, что работодатель будет вынужден заплатить сотруднику дважды.

249 просмотров36 открытий

Разъяснение Роструда четко разделяет ответственность: отношения работника с банком-кредитором и ошибка работодателя в платежных документах — это два разных вопроса.

Если зарплата ушла не туда, куда указал сотрудник в заявлении, долг перед ним остается непогашенным. Как хранить заявления сотрудников и проверять реестры, чтобы избежать повторной выплаты — рассказали в подкасте.

Топ выпусков:

Все выпуски подкаста можно послушать тут. Также нас можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там много полезного!

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

16.3K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка