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Интернет и технологии
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В «Максе» запустили сервис для поиска грантов

Мини-приложение позволяет подобрать меры поддержки по категории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Подать заявку можно на странице организации, предоставляющей грант.

Мини-приложение «Портал грантов» заработало в мессенджере «Макс». Оно объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает выбрать подходящий грант.

Для поиска нужно открыть чат-бот «Портал грантов», перейти в приложение и указать необходимые параметры. Пользователи могут фильтровать предложения по категории, целевой аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

После выбора гранта можно изучить его условия и перейти на страницу организации для подачи заявки. В дальнейшем в сервис планируют добавить ИИ-поиск и помощника для подготовки заявки.

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

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