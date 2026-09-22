В «Максе» запустили сервис для поиска грантов

Мини-приложение позволяет подобрать меры поддержки по категории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Подать заявку можно на странице организации, предоставляющей грант.

Мини-приложение «Портал грантов» заработало в мессенджере «Макс». Оно объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает выбрать подходящий грант.

Для поиска нужно открыть чат-бот «Портал грантов», перейти в приложение и указать необходимые параметры. Пользователи могут фильтровать предложения по категории, целевой аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

После выбора гранта можно изучить его условия и перейти на страницу организации для подачи заявки. В дальнейшем в сервис планируют добавить ИИ-поиск и помощника для подготовки заявки.