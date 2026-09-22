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Охрана труда
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Минтруд предложил исключить чрезвычайные несчастные случаи из расчета скидок к страховому тарифу

Проект Минтруда расширяет перечень исключений при расчете страховых тарифов: ЧС природного и техногенного характера не будут влиять на размер скидок и надбавок.

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Минтруд подготовил проект постановления, который предлагает не учитывать несчастные случаи, произошедшие из-за чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, при расчете скидок и надбавок к тарифу страховых взносов. Ведомство считает, что это снизит нагрузку на работодателей.

По действующим правилам размер скидки или надбавки определяется с учетом несчастных случаев за последние три года, произошедших во время исполнения трудовых обязанностей. Сейчас из расчета уже исключают происшествия, связанные с террористическими актами и обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины.

Проект предлагает расширить перечень исключений и не учитывать несчастные случаи, вызванные чрезвычайными ситуациями, если работодатель не виноват в их возникновении. Минтруд отмечает, что корректировка подхода позволит точнее оценивать риски и уменьшить финансовую нагрузку компаний.

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