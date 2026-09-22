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Законопроекты
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Налоговая реформа наоборот: что хотят снова изменить в НК. Выпуск № 125 подкаста «Налоговое утро»

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, по которому предлагается вернуть 20% ставку НДС, лимит в 60 млн руб. на УСН и льготные ставки страховых взносов для всех субъектов МСП.

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Пока законопроект № 1331250-8 находится на рассмотрении, бухгалтеры должны продолжать работать по действующим правилам.

Не нужно менять настройки в учетных программах или пересчитывать налоги заранее. Важно отслеживать прохождение законопроекта, чтобы быть готовым к возможным изменениям с 2027 года.

Топ выпусков:

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