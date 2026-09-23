Ограничения для мигрантов привели к всплеску незакрытых вакансий в регионах

ЦБ зафиксировал рост нехватки работников в ряде регионов после ограничений на трудоустройство мигрантов — в отдельных субъектах число незакрытых вакансий выросло в 2,5 раза.

В ряде регионов из-за ужесточения правил найма мигрантов усилился дефицит кадров. В докладе Центробанка сказано, что в 2026 году нехватка работников усилилась в Сахалинской и Магаданской областях.

После введения ограничений число незакрытых вакансий выросло в 2,5 раза в Республике Алтай и почти в 1,5 раза — в Курганской и Вологодской областях. Об этом пишут «Известия».

За последние годы регионы получили право запрещать трудоустройство иностранцев по патентам, которые оформляют граждане безвизовых стран. На фоне ужесточения правил число выданных патентов в первом полугодии 2026 года снизилось более чем на 20%. В Сахалинской области их стало меньше на 39%, в Магаданской — почти без изменений, но выросло число иностранцев, работающих по разрешениям или без документов.

По данным Росстата, спрос на сотрудников резко увеличился в регионах, где заработали ограничения: в Республике Алтай — до 3,9 тыс. вакансий, в Курганской области — до 10,8 тыс., в Забайкальском крае — до 14,3 тыс. В Волгоградской области после запрета на труд безвизовых иностранцев потребность в работниках выросла более чем на 42%.

Сильнее всего дефицит кадров проявляется в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, общепите, логистике, транспорте и ЖКХ. Это повышает нагрузку на персонал и издержки бизнеса, что может привести к росту цен и снижению качества услуг. При этом полностью заместить иностранную рабочую силу российской в краткосрочной перспективе невозможно — мешают демографическая яма, нехватка рабочих специальностей и низкая мобильность.

Власти прорабатывают систему организованного найма иностранцев: оператор будет подбирать специалистов под запрос компании, обеспечивать переезд и оформление документов. Бизнес поддерживает идею, считая ее более предсказуемой, чем патентная модель.