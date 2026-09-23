С целевых стипендий перестанут удерживать НДФЛ, но только в одном регионе

Стипендии для студентов-целевиков в Смоленской области будут выплачивать без удержания НДФЛ, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Изменения распространяются на студентов и ординаторов, которые заключили договор о целевом обучении с региональными или муниципальными органами власти, учреждениями и предприятиями. Льгота также касается договоров с хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть доля региона или муниципального образования.

Студенты вузов получают дополнительные стипендии от 5 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от курса и направления, а учащиеся колледжей и техникумов — от 5 тыс. до 6 тыс. рублей. Тем, кто набрал на ЕГЭ более 90 баллов, дополнительно выплачивают от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц. Для целевиков также предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья.