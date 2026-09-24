Мошенники угрожают россиянам после фальшивых сообщений о налоговых долгах

Злоумышленники рассылают россиянам сообщения о «неисполненных налоговых обязательствах», ведут на фальшивые сайты и имитируют взлом Госуслуг, добиваясь звонка в мошеннический колл‑центр.

Мошенники начали массово отправлять россиянам сообщения в мессенджерах о якобы неисполненных налоговых обязательствах. В рассылках используются аккаунты с символикой госведомств, а пользователям предлагают перейти по скрытым ссылкам на фишинговые сайты.

После перехода на поддельный ресурс появляется окно для ввода кода, который якобы подтверждает вход в личный кабинет Госуслуг. Затем сайт имитирует взлом аккаунта и выводит сообщение о том, что код из СМС «был использован мошенниками». Пользователю предлагают срочно позвонить в «службу поддержки», где на звонок отвечает оператор мошеннического колл‑центра. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на компанию F6.

Злоумышленники могут обвинять жертву в «финансировании террористов», требовать «задекларировать или спасти денежные средства» и склонять к диверсиям. Если человек не поддаётся на давление, запускается новая волна угроз: мошенники начинают писать от имени преступников и присылать фотографии дома, где проживает атакуемый пользователь, чтобы усилить психологическое воздействие.

Любые сообщения о долгах, взломе Госуслуг или требовании срочного звонка должны вызывать подозрение. В случае получения подобных уведомлений рекомендуется игнорировать ссылки, не совершать звонков и обращаться в официальные службы поддержки и правоохранительные органы.