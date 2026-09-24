Эксперт назвала условия, при которых банкротство действительно спасает компанию
Жизнеспособный бизнес можно сохранить через реструктуризацию долга, налоговую рассрочку и новые договоренности с кредиторами — исполняемость таких рассрочек достигает 96%, считает эксперт.
Показатель в 0,25% восстановленных компаний в процедурах банкротства не означает, что механизм не работает. Об этом рассказала «Клерку» юрист компании «Консалт» Зарина Саба. Эта цифра отражает прежде всего то, что реабилитационные возможности процедуры используются редко и зачастую уже после того, как финансовые проблемы стали системными.
Статистика Федресурса подтверждает тенденцию: в 2025 году внешнее управление и финансовое оздоровление вводили всего 59 раз, тогда как конкурсных производств открыли 6477. Эксперт подчеркивает, что банкротство не обязательно должно быть «ампутацией», как заявил замруководителя ФНС Константин Чекмышев.
Юрист компании «Консалт»
«Показатель в 0,25% я бы не воспринимала как приговор самому институту банкротства. Скорее это напоминание о том, что даже хороший инструмент мало помогает, если к нему обращаются тогда, когда компания уже потеряла большую часть возможностей для восстановления»
Эксперт считает, что жизнеспособный бизнес можно сохранить через реструктуризацию банковского долга, налоговую рассрочку, новые договоренности с кредиторами и поставщиками, привлечение инвестора, докапитализацию или продажу непрофильных активов. Исполняемость налоговых рассрочек у компаний, прошедших реструктуризацию, достигает 96%, что подтверждает эффективность инструмента при работе с устойчивыми предприятиями.
«Я бы сместила акцент с вопроса “работает ли банкротство” на вопрос “когда именно компания начинает использовать его реабилитационный потенциал”. Если у бизнеса есть продукт, клиенты, приемлемая маржинальность и способность генерировать денежный поток, но накопленный долг или график платежей перестали соответствовать его реальным возможностям, такой бизнес имеет смысл пытаться сохранить, — сказала Зарина Саба.
Ключевой критерий — способность компании генерировать денежный поток после снижения долгового давления. Если основная деятельность убыточна и требует постоянного внешнего финансирования, новый график платежей проблему не решит.
«В кризисной ситуации я считаю обязательным скользящий прогноз движения денежных средств хотя бы на 13 недель. Он позволяет увидеть конкретный момент, когда возникнет дефицит ликвидности, и начать переговоры до появления просрочки. Чем раньше компания признает проблему, тем больше у нее вариантов: договориться с банками, налоговой, поставщиками, инвесторами, изменить структуру долга или бизнеса», — добавила эксперт.
Финансовый кризис, по словам юриста, редко возникает внезапно. Его признаки заметны заранее:
прибыль в отчетности сохраняется, но реального притока денег уже не хватает;
дебиторка растет быстрее выручки;
запасы оборачиваются медленнее;
сроки оплаты поставщикам увеличиваются;
растет краткосрочный долг и зависимость от новых заимствований.
Особый риск появляется, когда краткосрочное финансирование становится условием существования компании — овердрафт выбран полностью, факторинг нужен для выплаты зарплат и налогов, собственники регулярно дают новые займы.