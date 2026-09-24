Эксперт назвала условия, при которых банкротство действительно спасает компанию

Жизнеспособный бизнес можно сохранить через реструктуризацию долга, налоговую рассрочку и новые договоренности с кредиторами — исполняемость таких рассрочек достигает 96%, считает эксперт.

Показатель в 0,25% восстановленных компаний в процедурах банкротства не означает, что механизм не работает. Об этом рассказала «Клерку» юрист компании «Консалт» Зарина Саба. Эта цифра отражает прежде всего то, что реабилитационные возможности процедуры используются редко и зачастую уже после того, как финансовые проблемы стали системными.

Статистика Федресурса подтверждает тенденцию: в 2025 году внешнее управление и финансовое оздоровление вводили всего 59 раз, тогда как конкурсных производств открыли 6477. Эксперт подчеркивает, что банкротство не обязательно должно быть «ампутацией», как заявил замруководителя ФНС Константин Чекмышев.

Зарина Саба «Показатель в 0,25% я бы не воспринимала как приговор самому институту банкротства. Скорее это напоминание о том, что даже хороший инструмент мало помогает, если к нему обращаются тогда, когда компания уже потеряла большую часть возможностей для восстановления»

Эксперт считает, что жизнеспособный бизнес можно сохранить через реструктуризацию банковского долга, налоговую рассрочку, новые договоренности с кредиторами и поставщиками, привлечение инвестора, докапитализацию или продажу непрофильных активов. Исполняемость налоговых рассрочек у компаний, прошедших реструктуризацию, достигает 96%, что подтверждает эффективность инструмента при работе с устойчивыми предприятиями.

«Я бы сместила акцент с вопроса “работает ли банкротство” на вопрос “когда именно компания начинает использовать его реабилитационный потенциал”. Если у бизнеса есть продукт, клиенты, приемлемая маржинальность и способность генерировать денежный поток, но накопленный долг или график платежей перестали соответствовать его реальным возможностям, такой бизнес имеет смысл пытаться сохранить, — сказала Зарина Саба.

Ключевой критерий — способность компании генерировать денежный поток после снижения долгового давления. Если основная деятельность убыточна и требует постоянного внешнего финансирования, новый график платежей проблему не решит.

«В кризисной ситуации я считаю обязательным скользящий прогноз движения денежных средств хотя бы на 13 недель. Он позволяет увидеть конкретный момент, когда возникнет дефицит ликвидности, и начать переговоры до появления просрочки. Чем раньше компания признает проблему, тем больше у нее вариантов: договориться с банками, налоговой, поставщиками, инвесторами, изменить структуру долга или бизнеса», — добавила эксперт.

Финансовый кризис, по словам юриста, редко возникает внезапно. Его признаки заметны заранее:

прибыль в отчетности сохраняется, но реального притока денег уже не хватает;

дебиторка растет быстрее выручки;

запасы оборачиваются медленнее;

сроки оплаты поставщикам увеличиваются;

растет краткосрочный долг и зависимость от новых заимствований.

Особый риск появляется, когда краткосрочное финансирование становится условием существования компании — овердрафт выбран полностью, факторинг нужен для выплаты зарплат и налогов, собственники регулярно дают новые займы.