⚡️ Итоги дня: оборот ателье вырос на 82%, школьникам хотят давать бесплатное питание, у виноделов может появиться свой праздник, а авиадебоширов внесут в общие списки
Подготовили обзор главных событий дня — 23 сентября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
«Гиперглобус» вложит более 4 млрд рублей в новый гипермаркет в московском регионе, площадь которого составит 24 тыс. кв. м, при этом около трети отведут под торговый зал.
Оборот российских ателье с июня по август вырос на 82% в годовом выражении, а средний чек поднялся на 60%, до 9 533 рублей.
Глава гильдии риелторов сообщила, что цены на жилье в России выросли на 6-7%, и связала эту динамику с уровнем ипотечных ставок.
Больше всего отелей и других объектов размещения с самым высоким рейтингом находится в Калининградской и Костромской областях.
Путешествующие за границу россияне зарабатывают в среднем 75,6 тыс. рублей в месяц, тогда как те, кто ездит по стране, получают около 60,2 тыс. рублей.
Правительство поддержало законопроект о борьбе с авиадебоширами, который позволит авиакомпаниям обмениваться данными о пассажирах из «черных списков».
Российские туристы с января по середину сентября 2026 года стали чаще летать за границу прямыми рейсами — число таких билетов выросло на 12,6% год к году.
Абитуриенты педагогических вузов будут сдавать профильный ЕГЭ в 2027 году.
Сергей Миронов заявил, что школьники любого возраста должны иметь право на бесплатное горячее питание, а также на лечебное меню при необходимости.
Вице-спикер Госдумы восьмого созыва Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести федеральную «Гагаринскую карту» для подростков, средства которой можно будет направлять на спортивный, творческий и другой досуг.
Срок оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами могут сократить: их придется погашать в течение суток.
По данным сервиса «Мамба», 74% россиянок готовы финансово поддержать мужчину в сложной ситуации. При этом для 42% важно, чтобы партнер при этом сам предпринимал усилия для решения проблем.
В Санкт‑Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали мультисканер кожи, который способен по нескольким параметрам оценивать эффективность работы косметолога, сообщили в вузе.
Новый ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей во время операций начнет действовать в России с 1 марта 2027. Он заменит стандарт 1983 года.
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев предложил учредить в России День виноградаря и винодела и отмечать его 24 августа.
В ПВЗ Wildberries появились «островки безопасности», где в Москве и области могут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым.
Греф рассчитывает на рекордную прибыль Сбера по итогам года и надеется направить акционерам 50% прибыли в виде дивидендов.