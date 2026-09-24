Роструд ответил, могут ли полис ДМС и корпоративный больничный заменить индексацию зарплаты

Выплаты в рамках ДМС и оплата больничного не относятся к заработной плате.

Онлайнинспекция ответила, можно ли считать индексацией зарплаты добавление ДМС и корпоративного больничного.

В Положении об оплате труда организации в числе мер повышения уровня реального содержания зарплаты указаны наличие полиса ДМС и предоставление оплачиваемых дней отдыха при болезни без оформления листка нетрудоспособности. Новое положение издали 26 августа 2026 года, но ДМС и корпоративный больничный предоставляется всем сотрудникам уже несколько лет, по сравнению с предыдущими годами ничего не изменилось.

Можно ли считать, что наличие ДМС и КБ повышает уровень зарплаты в связи с ростом цен, спросил пользователь.

«По нашему мнению, наличие добровольного медицинского страхования и предоставление оплачиваемых дней отдыха в связи с временной нетрудоспособностью без оформления листка нетрудоспособности (корпоративный больничный) не может заменить индексацию зарплаты, поскольку указанные выплаты не относятся к заработной плате», — указал Роструд.

Согласно ст. 134 ТК, обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Госструктуры проводят индексацию в порядке, установленном трудовым законодательством, а другие работодатели – в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Зарплата включает вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие выплаты (ч. 1 ст. 129 ТК).

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