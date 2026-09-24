Юань обогнал евро среди валютных инструментов для инвесторов

Юань вышел на второе место среди валютных предпочтений инвесторов — его выбирают 53% респондентов, что уже меняет привычную картину доминирования доллара и евро.

Китайский юань стал одним из основных инструментов для валютных вложений среди россиян, имеющих опыт инвестирования. Об этом сказано в исследовании Банки.ру и hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

По данным опроса, доллар США по‑прежнему лидирует — его выбирают 63% респондентов, однако юань вышел на второе место с показателем 53%, опередив евро (30%). Дирхам ОАЭ рассматривают 10% участников, швейцарский франк и британский фунт — по 7%.

Интерес к юаню заметно различается по профессиям и регионам. Чаще всего его выбирают представители торговли (69%) и финансовой сферы (67%), а региональными лидерами стали жители Дальнего Востока (71%) и Урала (68%). Эксперты связывают это с более тесными экономическими связями этих групп с азиатскими рынками.

«Расширение интереса к юаню дает инвесторам еще один вариант для валютной диверсификации и позволяет не ограничиваться привычными долларом и евро. При этом любая валюта чувствительна к внешним факторам, поэтому важно учитывать динамику курса и собственные финансовые цели», — сказала директор направления Валюты Банки.ру Ирина Полищук.

Отношение к валюте как инвестиционному инструменту остается неоднозначным: 39% действующих инвесторов не планируют такие вложения в ближайшие два‑три года, 34% оценивают перспективы положительно, 14% — отрицательно, 13% затруднились ответить.

Интерес к валютным инвестициям растет вместе с доходами. Среди респондентов с заработком до 70 тыс. рублей валюту рассматривают 36%, в группе 71–100 тыс. — 33%, а среди получающих свыше 351 тыс. рублей — уже 50%. Это указывает на то, что при большем объеме свободных средств валюта чаще становится дополнительным направлением для вложений.

Наиболее позитивно перспективы валютных инвестиций оценивают сотрудники образования и науки, а также маркетинга, рекламы, PR и медиа — по 60%. В госсекторе показатель составляет 56%. Чаще всего от валютных вложений отказываются работники медицины и фармацевтики (63%), энергетики и нефтегаза (53%), а также финансовой и страховой сферы (52%).