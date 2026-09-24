Пострадавшему от атак БПЛА бизнесу Саратовской области снизят ставки УСН

Для объекта «доходы» ставка составит 2%, а для объекта «доходы минус расходы» — 7,5%. При значительном ущербе бизнес также освободят от налога на имущество.

Саратовская областная дума утвердила налоговые льготы для организаций и ИП, чьи товары пострадали при атаках БПЛА на логистические комплексы маркетплейсов, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«На заседании областной думы сегодня были поддержаны … дополнительные меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках вражеских БПЛА на логистические комплексы маркетплейсов», — написал губернатор.

Для предпринимателей на УСН с объектом «доходы» ставку снизят с 6% до 2%. При объекте «доходы минус расходы» ставка уменьшится с 15% до 7,5%. Малый бизнес освободят от налога на имущество, если ущерб превысит 5% выручки за 2025 год.

Пострадавшие субъекты МСП также смогут получить займы регионального Фонда микрокредитования по ставке не выше 3% годовых.