Бухгалтер обнаружил ошибку в амортизации — что нужно пересчитать

Неверный расчет амортизации нужно исправить с учетом периода ошибки и ее влияния на налог. В некоторых случаях бухгалтеру придется пересчитать показатели за прошлые периоды и подать уточненную декларацию.

Если бухгалтер обнаружил ошибку в амортизации основного средства, сначала нужно проверить первоначальную стоимость актива, срок полезного использования, выбранный способ амортизации и дату начала ее расчета. После этого следует определить, когда возникла ошибка и повлияла ли она на бухгалтерскую отчетность и налоги. Об этом «Клерку» рассказал кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ Алханнаш Ахмад.

Если ошибку нашли в том же финансовом году, амортизацию можно пересчитать с момента ее возникновения и отразить исправление в учете. Для ошибки прошлого года порядок будет зависеть в том числе от ее существенности.

В налоговом учете последствия зависят от того, привел ли неправильный расчет к недоплате или переплате налога. Если из-за завышенной амортизации налоговая база оказалась меньше и компания недоплатила налог, потребуется исправить налоговые показатели и подать уточненную декларацию.

«Штрафы не налагаются просто потому, что обнаружена бухгалтерская ошибка. Риск возникает в первую очередь тогда, когда ошибка приводит к недоплате налогов и не исправляется своевременно», — отметил Ахмад.

При этом ошибка в амортизации сама по себе не означает, что нужно менять первоначальную стоимость основного средства. Бухгалтеру необходимо исправить неправильно начисленную амортизацию и скорректировать остаточную стоимость с учетом характера ошибки.

Эксперт рекомендует оформить бухгалтерское заключение с описанием ошибки, приложить документы на основное средство, прежний график амортизации и новый расчет с указанием разницы.

Если основное средство уже продали или списали, ошибку также необходимо исправить. Для этого амортизацию пересчитывают до даты выбытия актива, после чего проверяют его остаточную стоимость и финансовый результат от операции. Если корректировка повлияла на налоговую базу, потребуется пересмотреть налоговые показатели за соответствующий период.